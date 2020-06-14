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День медика: лучшие открытки, стихи и поздравления с праздником

сегодня 09:47

Фото из открытых источников

Сегодня, 21 июня, профессиональный праздник отмечают те, кто посвятил свою жизнь спасению жизней других; медицинских работников и прежде называли волшебниками в белых халатах, а сегодня, в разгар пандемии коронавируса, они и вовсе стали новыми современными героями.

Медицинские работники сегодня, 21 июня, — главные герои дня. В свой профессиональный праздник они просто обязаны знать, сколько людей вокруг благодарны им за их труд. Труд, который сложно переоценить в "мирное" время, а сейчас, когда вся планета ведёт борьбу с коварным вирусом, — и подавно. Рискуя собственным здоровьем, а иногда и жизнями, врачи, медсёстры, водители автомобилей скорой помощи, спасают жизни других.

Наверняка, многие читатели Сиб.фм захотят сегодня поздравить "виновников" праздника лично — вручить огромный торт или свежий букет, обнять или сказать тёплые слова. Но если такой формат вам не доступен, можно просто отправить медицинским работникам яркую открытку или стихотворение. Добрых пожеланий много не бывает — просто скачайте любое фото и отправьте тому, кто заслуживает поздравления!

Автор:
Маргарита Мастеркова

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