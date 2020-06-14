Директора ритуального хозяйства в Новосибирске судят за взятки

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В Новосибирске начался судебный процесс, главным участников которого является директор ООО «Ритуальное хозяйство»; его обвиняют в даче крупных взяток.

В Новосибирске судят директора ООО «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина.

По данным Заельцовского районного суда, руководитель похоронного бюро обвиняется по статье «Дача взятки».

По версии следствия, Калюжин заплатил около 300 тысяч рублей заведующему моргом городской больницы Михаилу Козяеву, за то, чтобы последний отправлял родственников умерших именно в ООО «Ритуальное хозяйство».

В конце мая заведующий моргом Михаила Козяева осудили за получение взяток. Ему запретили занимать руководящие должности в течение 12 лет и выписали штраф на 4,5 миллиона рублей.

Напомним, в Новосибирске «Клещихинское» кладбище оказалось в частной собственности.