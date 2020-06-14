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Ещё 161 человек умер в России из-за коронавируса

вчера 14:56

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Оперативный штаб озвучил данные о летальности от коронавируса в Росси; за сутки умер ещё 161 пациент.

За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни, говорится в сообщении оперативного штаба.

Зафиксирован 161 летальный исход. За весь период зафиксировано 8 002 летальных исхода.

Напомним, в Новосибирской области от коронавируса умерли ещё три человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
коронавирус

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