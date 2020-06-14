Ещё 161 человек умер в России из-за коронавируса
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
Оперативный штаб озвучил данные о летальности от коронавируса в Росси; за сутки умер ещё 161 пациент.
За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни, говорится в сообщении оперативного штаба.
Зафиксирован 161 летальный исход. За весь период зафиксировано 8 002 летальных исхода.
Напомним, в Новосибирской области от коронавируса умерли ещё три человека.
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