Ещё 161 человек умер в России из-за коронавируса

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Оперативный штаб озвучил данные о летальности от коронавируса в Росси; за сутки умер ещё 161 пациент.

За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни, говорится в сообщении оперативного штаба.

Зафиксирован 161 летальный исход. За весь период зафиксировано 8 002 летальных исхода.

Напомним, в Новосибирской области от коронавируса умерли ещё три человека.