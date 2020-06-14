Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Ещё три пациента с коронавирусом умерли в Новосибирске

сегодня 11:59

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Оперативный штаб сообщил об увеличении числа летальных случаев; в Новосибирске от коронавируса умерли уже 68 человек.

По данным оперативного штаба в Новосибирской области на утро 20 июня скончались еще три пациента – мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй – 84 года. Общее количество умерших от коронавируса в Новосибирской области – 68.

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

Напомним, в Новосибисркой области выявлено 4928 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

коронавирус
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

80320
Алкоголизм зависит от группы крови: учёные сделали сенсационное открытие
78940
Пособие на ребёнка до 1,5 года увеличили вдвое: когда заплатят по-новому
40737
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
38892
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
34053
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
29366
Путин предложил помочь работающим пенсионерам
28368
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет