Ещё три пациента с коронавирусом умерли в Новосибирске

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Оперативный штаб сообщил об увеличении числа летальных случаев; в Новосибирске от коронавируса умерли уже 68 человек.

По данным оперативного штаба в Новосибирской области на утро 20 июня скончались еще три пациента – мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй – 84 года. Общее количество умерших от коронавируса в Новосибирской области – 68.

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

Напомним, в Новосибисркой области выявлено 4928 случаев коронавируса.