Иркутянин похитил золото на миллион рублей на предприятии в Якутии

Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Якутия

На золотодобывающем предприятии в Якутии совершили крупную кражу; вором оказался сотрудник цеха.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Иркутской области, который обвиняется в крупной краже. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Якутия.

Согласно материалам расследования, в период с 5 по 14 июня подозреваемый, работая в доводочном цехе на золотодобывающем предприятии, похитил шлиховое золото на сумму 1,1 миллион рублей. В общей сложности он украл 289 грамм.

В настоящее время злоумышленнику грозит до 10 лет.

Напомним, 19 мая пьяных подростков поймали на краже в супермаркете в Новосибирске.

