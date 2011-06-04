Иркутянин похитил золото на миллион рублей на предприятии в Якутии
Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Якутия
На золотодобывающем предприятии в Якутии совершили крупную кражу; вором оказался сотрудник цеха.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Иркутской области, который обвиняется в крупной краже. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Якутия.
Согласно материалам расследования, в период с 5 по 14 июня подозреваемый, работая в доводочном цехе на золотодобывающем предприятии, похитил шлиховое золото на сумму 1,1 миллион рублей. В общей сложности он украл 289 грамм.
В настоящее время злоумышленнику грозит до 10 лет.
Напомним, 19 мая пьяных подростков поймали на краже в супермаркете в Новосибирске.
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