Из-за прорыва трубы вода залила улицу в Новосибирске
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, видео со страницы паблика “Инцидент.Новосибирск”
На улице Никитина в Новосибирске лопнула труба; вода разлилась по проезжей части.
В Октябрьском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Об этом сообщает паблик “Инцидент.Новосибирск”.
“У дома №62 на улице Никитина прорвало трубу. Вода стекает по дороге”, — сообщили очевидцы.
Судя по видео, вода разлилась на несколько десятков метров. Некоторые из подписчиков отметили, что трубы в этом месте меняли в прошлом году.
Напомним, 17 июня коммунальный фонтан забил на Бердском шоссе.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают