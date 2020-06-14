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Из-за прорыва трубы вода залила улицу в Новосибирске

вчера 23:45

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, видео со страницы паблика “Инцидент.Новосибирск”

На улице Никитина в Новосибирске лопнула труба; вода разлилась по проезжей части.

В Октябрьском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Об этом сообщает паблик “Инцидент.Новосибирск”.

“У дома №62 на улице Никитина прорвало трубу. Вода стекает по дороге”, — сообщили очевидцы.

Судя по видео, вода разлилась на несколько десятков метров. Некоторые из подписчиков отметили, что трубы в этом месте меняли в прошлом году.

Напомним, 17 июня коммунальный фонтан забил на Бердском шоссе.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

1

Теги

Новосибирская область
коммунальная авария

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