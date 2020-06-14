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Кафе для сусликов открыли в Красноярске

сегодня 08:57

Фото со страницы "Татышев-парк" в социальной сети "ВКонтакте"

В красноярском парке «Остров Татышев» открыли новое кафе; оно для сусликов.

В Красноярске состоялось открытие необычного кафе. В Татышев-парке открыли первый суслячий паб.

Такой подарок сусликам в честь Дня города Красноярска, негласным символом которого стали эти чудо-зверьки, сделал молодёжный «Центр технического проектирования». Об этом сообщили в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».⠀

«Мы думаем, что этот подарок для всех нас и сусликов очень ценный — прямо на крыше милого домика горожане смогут увидеть, чем действительно можно кормить его посетителей, а от каких угощений необходимо воздержаться», — написано на странице сообщества.

Напомним, в Новосибирском зоопарке домашняя кошка выкормила рысёнка.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Красноярский край
татышев
суслики

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