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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 21 июня

сегодня 00:28

Фото оперштаба по Новосибирской области

В Новосибирске выявили ещё 109 случаев заражения коронавирусом; заразились почти 5 тысяч человек.

По состоянию на 21 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 4928 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 109 новых случаев.

Также в штабе сообщили ещё о трех летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй – 84 года. За всё время умерли 68 пациентов, добавили в штабе

Из стационаров выписали ещё 85 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 2715 человек.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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