Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 20 июня

Фото оперативного штаба

В Новосибирске выявили ещё 108 случаев заражения коронавирусом; заразились больше 4,8 тысяч человек.

По состоянию на 20 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 4819 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 108 новых случаев.

Также в штабе сообщили ещё о двух летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 69 и 80 лет. За всё время умерли 65 пациентов, добавили в штабе