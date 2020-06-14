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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 20 июня

сегодня 01:07

Фото оперативного штаба

В Новосибирске выявили ещё 108 случаев заражения коронавирусом; заразились больше 4,8 тысяч человек.

По состоянию на 20 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 4819 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 108 новых случаев.

Также в штабе сообщили ещё о двух летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 69 и 80 лет. За всё время умерли 65 пациентов, добавили в штабе

Из стационаров выписали ещё 128 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 2630 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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