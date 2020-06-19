Комедийный актер Сергей Светлаков отдыхает в Горном Алтае
Фото pixabay.com, instagram.com/ewgenii70
Бывший КВНщик Сергей Светлаков приехал на Алтай; один из местных жителей опубликовал фотографию с артистом.
Популярный актер Сергей Светлаков приехал на отдых в в Республику Алтай. Об этом сообщило издание «Толк» со ссылкой на барнаульского теннисиста Евгения Кузнецова, который тренирует посетителей базы отдыха.
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Любой турнир забрать готовы Кузнецов со Светлаковым...
По предположению журналистов, шоумен остановился в пятизвездочном курортном комплексе «Altai Resort» с медицинской лицензией. В Instagram комик об отпуске не сообщает.
Напомним, 19 июня власти Республики Алтай продлили запрет на работу турбаз.
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