Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 21 июня

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, оперативного штаба по НСО, из открытых источников, pixabay.com

В Новосибирске заражены уже почти 5 тысяч жителей, за сутки умерли ещё трое, а мигрантов в нашем регионе будут тестировать на наличие коронавируса; главные новости о COVID-19 в столице Сибири – в материале Сиб.фм.

Ещё 109 случаев заражения коронавирусом

Такие данные утром 20 июня привёл новосибирский оперативный штаб. За всё время коронавирусом заразились 4928 человек. Среди пациентов 327 детей. Выздоровели с момента начала эпидемии 2715 человек.

Умерли ещё три человека

Скончались мужчина в возрасте 51 года и две женщины. Одной из них был 61 год, второй – 84 года.За всё время умерли 68 пациентов, добавили в штабе. В отделениях реанимации находятся 62 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

Тестирование на коронавирус мигрантов

В Новосибирской области с 27 июня вводится обязательное тестирование мигрантов на коронавирус. Без анализа иностранные граждане не смогут работать, получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.