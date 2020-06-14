Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:30 20 июня

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Новосибирск уверенно приближается к отметке пять тысяч заболевших коронавирусом; за сутки прибавилось ещё 109 пациентов.

Завтра будет пять

Стабильно, которые сутки подряд прирост заболевших коронавирусом в Новосибирске превышает сто человек.

На утро 20 июня подтверждено ещё 109 новых случаев. Общее число заболевших по данным оперативного штаба составляет 4928 человек.

Можно не сомневаться, что завтра Новосибирск перешагнёт за пятитысячный рубеж.

Три смерти за сутки

В Новосибирске увеличилось число летальных случаев от коронавируса. На 20 июня умерли уже 68 человек. Трое – за последние сутки.

«Скончались еще три пациента – мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй – 84 года. Общее количество умерших от коронавируса в Новосибирской области – 68», — сообщили в оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

Всё больше заболевших детей

В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Из общего числа заболевших коронавирусом в Новосибирской области 327 – дети.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 079.

В больницы районов области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Напомним, в Новосибирске после репетиции парада Победы продезинфицировали площадь Ленина из-за коронавируса.