Коронавирус в России: снова почти 8 тысяч заболевших
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса; умер 161 человек.
За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 186 человек.
🔸 Москва — 1057
🔸 Московская область — 591
🔸 Ханты-Мансийский АО — 280
🔸 Санкт-Петербург — 232
🔸 Нижегородская область — 228
🔸 Свердловская область — 224
🔸 Воронежская область — 202
🔸 Иркутская область — 193
🔸 Челябинская область — 176
🔸 Красноярский край — 152
🔸 Ростовская область — 145
🔸 Республика Тыва — 140
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 132
🔸 Архангельская область — 121
🔸 Саратовская область — 118
🔸 Ульяновская область — 111
🔸 Новосибирская область — 109
🔸 Волгоградская область — 105
🔸 Псковская область — 95
🔸 Омская область — 94
🔸 Ставропольский край — 93
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 91
🔸 Приморский край — 91
🔸 Республика Дагестан — 88
🔸 Тульская область — 85
🔸 Республика Саха (Якутия) — 84
🔸 Ивановская область — 81
🔸 Брянская область — 77
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 76
🔸 Хабаровский край — 75
🔸 Белгородская область — 73
🔸 Пензенская область — 73
🔸 Алтайский край — 73
🔸 Чувашская Республика — 71
🔸 Курская область — 70
🔸 Томская область — 69
🔸 Пермский край — 68
🔸 Тверская область — 67
🔸 Самарская область — 67
🔸 Забайкальский край — 67
🔸 Мурманская область — 66
🔸 Орловская область — 65
🔸 Кемеровская область — 61
🔸 Калужская область — 60
🔸 Краснодарский край — 60
🔸 Республика Алтай — 60
🔸 Новгородская область — 59
🔸 Республика Башкортостан — 58
🔸 Оренбургская область — 58
🔸 Республика Коми — 57
🔸 Астраханская область — 57
🔸 Республика Мордовия — 57
🔸 Владимирская область — 55
🔸 Тамбовская область — 55
🔸 Республика Бурятия — 55
🔸 Ленинградская область — 54
🔸 Смоленская область — 53
🔸 Амурская область — 53
🔸 Липецкая область — 52
🔸 Камчатский край — 52
🔸 Рязанская область — 51
🔸 Тюменская область — 49
🔸 Сахалинская область — 48
🔸 Ярославская область — 47
🔸 Республика Хакасия — 47
🔸 Кировская область — 43
🔸 Республика Марий Эл — 40
🔸 Республика Татарстан — 38
🔸 Костромская область — 36
🔸 Калининградская область — 35
🔸 Республика Северная Осетия — 31
🔸 Курганская область — 28
🔸 Республика Адыгея — 27
🔸 Республика Ингушетия — 27
🔸 Республика Карелия — 26
🔸 Вологодская область — 22
🔸 Удмуртская Республика — 21
🔸 Чеченская Республика — 19
🔸 Магаданская область — 19
🔸 Республика Крым — 15
🔸 Республика Калмыкия — 14
🔸 Ненецкий АО — 5
🔸 Еврейская АО — 4
🔸 Севастополь — 4
🔸 Чукотский АО — 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 576 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 002 летальных исхода, выздоровело 334 592 человека.
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