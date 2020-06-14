Коронавирус в России: снова почти 8 тысяч заболевших

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса; умер 161 человек.

За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 186 человек.

🔸 Москва — 1057

🔸 Московская область — 591

🔸 Ханты-Мансийский АО — 280

🔸 Санкт-Петербург — 232

🔸 Нижегородская область — 228

🔸 Свердловская область — 224

🔸 Воронежская область — 202

🔸 Иркутская область — 193

🔸 Челябинская область — 176

🔸 Красноярский край — 152

🔸 Ростовская область — 145

🔸 Республика Тыва — 140

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 132

🔸 Архангельская область — 121

🔸 Саратовская область — 118

🔸 Ульяновская область — 111

🔸 Новосибирская область — 109

🔸 Волгоградская область — 105

🔸 Псковская область — 95

🔸 Омская область — 94

🔸 Ставропольский край — 93

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 91

🔸 Приморский край — 91

🔸 Республика Дагестан — 88

🔸 Тульская область — 85

🔸 Республика Саха (Якутия) — 84

🔸 Ивановская область — 81

🔸 Брянская область — 77

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 76

🔸 Хабаровский край — 75

🔸 Белгородская область — 73

🔸 Пензенская область — 73

🔸 Алтайский край — 73

🔸 Чувашская Республика — 71

🔸 Курская область — 70

🔸 Томская область — 69

🔸 Пермский край — 68

🔸 Тверская область — 67

🔸 Самарская область — 67

🔸 Забайкальский край — 67

🔸 Мурманская область — 66

🔸 Орловская область — 65

🔸 Кемеровская область — 61

🔸 Калужская область — 60

🔸 Краснодарский край — 60

🔸 Республика Алтай — 60

🔸 Новгородская область — 59

🔸 Республика Башкортостан — 58

🔸 Оренбургская область — 58

🔸 Республика Коми — 57

🔸 Астраханская область — 57

🔸 Республика Мордовия — 57

🔸 Владимирская область — 55

🔸 Тамбовская область — 55

🔸 Республика Бурятия — 55

🔸 Ленинградская область — 54

🔸 Смоленская область — 53

🔸 Амурская область — 53

🔸 Липецкая область — 52

🔸 Камчатский край — 52

🔸 Рязанская область — 51

🔸 Тюменская область — 49

🔸 Сахалинская область — 48

🔸 Ярославская область — 47

🔸 Республика Хакасия — 47

🔸 Кировская область — 43

🔸 Республика Марий Эл — 40

🔸 Республика Татарстан — 38

🔸 Костромская область — 36

🔸 Калининградская область — 35

🔸 Республика Северная Осетия — 31

🔸 Курганская область — 28

🔸 Республика Адыгея — 27

🔸 Республика Ингушетия — 27

🔸 Республика Карелия — 26

🔸 Вологодская область — 22

🔸 Удмуртская Республика — 21

🔸 Чеченская Республика — 19

🔸 Магаданская область — 19

🔸 Республика Крым — 15

🔸 Республика Калмыкия — 14

🔸 Ненецкий АО — 5

🔸 Еврейская АО — 4

🔸 Севастополь — 4

🔸 Чукотский АО — 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 576 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 002 летальных исхода, выздоровело 334 592 человека.