"Медсестра в бикини" стала лицом бренда спортивной одежды

Фото из открытых источников

Тульская медсестра, которая попала в кадр в бикини под прозрачным защитным костюмом, стала моделью; теперь она рекламирует спортивную одежду.

Медицинская сестра из Тулы Надежда Жукова, которая пострадала и прославилась из-за попавших в сеть фотографий, на которых она в бикини и прозрачном костюме работает с пациентами, стала моделью.

Жукова стала лицом бренда Zasport. В Instagram компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке. Пользователи Сети одобрили решение Жуковой, сообщает РИА Новости.

Напомним, юрист из Новосибирска разделась в поддержку тульской медсестры.