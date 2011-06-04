Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

"Медсестра в бикини" стала лицом бренда спортивной одежды

вчера 14:23

Фото из открытых источников

Тульская медсестра, которая попала в кадр в бикини под прозрачным защитным костюмом, стала моделью; теперь она рекламирует спортивную одежду.

Медицинская сестра из Тулы Надежда Жукова, которая пострадала и прославилась из-за попавших в сеть фотографий, на которых она в бикини и прозрачном костюме работает с пациентами, стала моделью.

Жукова стала лицом бренда Zasport. В Instagram компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке. Пользователи Сети одобрили решение Жуковой, сообщает РИА Новости.

Напомним, юрист из Новосибирска разделась в поддержку тульской медсестры.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

медсестра
модель
бикини

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

80504
Алкоголизм зависит от группы крови: учёные сделали сенсационное открытие
79114
Пособие на ребёнка до 1,5 года увеличили вдвое: когда заплатят по-новому
40781
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39008
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
38839
Коронавирус в Новосибирске - умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
35736
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
29520
Путин предложил помочь работающим пенсионерам