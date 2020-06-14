Меняйте маршрут: в Новосибирске перекрыли все подъезды к площади Ленина

Скриншот с камер "Электронного города"

В Новосибирске идёт подготовка к репетиции парада Победы; центр города перекрыт.

В эти минуты в Новосибирске идёт подготовка к репетиции парада Победы, который пройдёт в городе 24 июня. Все подъезды и подходы к площади Ленина перекрыты.

Для перекрытия движения использовали тяжёлую коммунальную технику и большое количество военнослужащих в чёрной форме.

На кадрах можно видеть, что в районе площади Ленина уже собираются первые колонны участников парада.

Напомним, из-за репетиции парада в Новосибирске изменили схему движения общественного транспорта.