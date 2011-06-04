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Мигрантов в Новосибирской области проверят на коронавирус

вчера 13:59

Фото из открытых источников

В Новосибирской области вводится обязательное тестирование трудовых мигрантов на коронавирус; без этого не разрешат работать.

В Новосибирской области с 27 июня вводится обязательное тестирование мигрантов на коронавирус. Об этом сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Согласно изменениям в российском законодательстве все иностранные граждане, желающие получить патент, разрешение на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации будут обязаны проходить обязательное лабораторное исследование на COVID-19.

Соответствующие изменения внесены в приказы Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2020 № 581н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н «Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний» вступает в силу с 27 июня 2020 года.

Напомним, в апреле мигрантам в России предложили выплачивать пособие по безработице из-за коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

мигранты
коронавирус
Новосибирск

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