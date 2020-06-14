Минобороны прокомментировало состояние добровольцев, которым поставили вакцину от COVID-19

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, mil.ru

Первая группа добровольцев, которых вакцинировали от коронавируса, находится под наблюдением врачей; пока что у них не наблюдается серьезных осложнений.

Добровольцы после введения вакцины от COVID-19 хорошо себя чувствуют. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

“Все добровольцы, принимающие участие в эксперименте, находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований”, — рассказали в пресс-службе ведомства.

После обработки первичных данных о безопасности и переносимости вакцины планируется вакцинировать оставшуюся часть добровольцев, которые в настоящее время находятся на изоляции в госпитале имени Бурденко.

“Находящиеся в стационаре добровольцы общаются с родственниками и близкими по видеосвязи. Во время нахождения на изоляции им предоставляется четырехразовое питание, оптимальное по калорийности и сбалансированное по содержанию жиров, белков и углеводов”, — отметили сотрудники ведомства.

Напомним, 18 июня в России начали тестировать препарат от коронавируса на людях.