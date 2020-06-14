Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

На автобусе на дачу: в Новосибирске восстановили популярные у садоводов маршруты

сегодня 11:35

Фото из открытых источников

В Новосибирске восстановили движение дачных маршрутов; доехать на автобусе можно до отдалённых обществ.

Автобусы вернули на популярные дачные направления. С площади Калинина теперь можно уехать до отдалённых садовых обществ «Красная рябина» на автобусе 105К и «Ягодное» на автобусе 1705.

С площади Макса автобус № 1703 довезёт до садового общества «Аква».

Как сообщили в мэрии Новосибирска, месяц назад власти запустили дополнительные автобусы на дачи: тогда появилось 9 маршрутов с отправлением из Новосибирска и 11 — внутри области. Но на выходных автобусы не ходили, и добираться до дач новосибирцам приходилось на личном транспорте.

По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, с 18 июня по 1 октября организована работа сезонных автобусных маршрутов № 51л «Нижняя Ельцовка – С/о «Отдых-2», № 77л «Ул. Ветлужская – Сады» во все дни недели, за исключением понедельника.

Напомним, 18 июня Сиб.фм сообщил расписание движения паромов через Новосибирское водохранилище.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

пассажирские перевозки
Новосибирск
дачные участки

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

80320
Алкоголизм зависит от группы крови: учёные сделали сенсационное открытие
78940
Пособие на ребёнка до 1,5 года увеличили вдвое: когда заплатят по-новому
40737
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
38892
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
34053
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
29366
Путин предложил помочь работающим пенсионерам
28368
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет