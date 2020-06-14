На автобусе на дачу: в Новосибирске восстановили популярные у садоводов маршруты

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В Новосибирске восстановили движение дачных маршрутов; доехать на автобусе можно до отдалённых обществ.

Автобусы вернули на популярные дачные направления. С площади Калинина теперь можно уехать до отдалённых садовых обществ «Красная рябина» на автобусе 105К и «Ягодное» на автобусе 1705.

С площади Макса автобус № 1703 довезёт до садового общества «Аква».

Как сообщили в мэрии Новосибирска, месяц назад власти запустили дополнительные автобусы на дачи: тогда появилось 9 маршрутов с отправлением из Новосибирска и 11 — внутри области. Но на выходных автобусы не ходили, и добираться до дач новосибирцам приходилось на личном транспорте.

По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, с 18 июня по 1 октября организована работа сезонных автобусных маршрутов № 51л «Нижняя Ельцовка – С/о «Отдых-2», № 77л «Ул. Ветлужская – Сады» во все дни недели, за исключением понедельника.

Напомним, 18 июня Сиб.фм сообщил расписание движения паромов через Новосибирское водохранилище.