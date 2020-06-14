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Названо число петербуржцев с антителами к коронавирусу

сегодня 02:11

Фото Pixabay

В Санкт-Петербурге выявили тысячи потенциальных носителей коронавируса; не менее 200 тысяч жителей Петербурга уже могли переболеть Covid-19.

Ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге и специалисты клиники «Скандинавия» провели исследование, чтобы определить – сколько петербуржцев уже могли выработать антитела к новой коронавирусной инфекции. Подробности сообщает Online47 в пятницу, 19 июня.

Известно, что популяционное исследование при поддержке АО «Полиметалл» университет запустил в мае 2020 года. Главная цель – определить количество людей, которые могут противостоять Covid-19.

Предварительные данные показывают, что антитела к вирусу найдены к 5,7% жителей в возрасте от 18 лет. То есть переболеть коронавирусной инфекцией могли почти 200 тысяч человек.

В настоящее время ученые протестировали более 490 человек из 1000. В вузе уточнили, что в исследовании делают ставку на строгость методологии, а не на широком охвате населения.

Напомним, 19 июня в Новосибирской области от коронавируса умерли ещё двое.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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