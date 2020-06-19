Новосибирская танцовщица Яткина взбудоражила соцсети танцем во время беременности
Фото и видео instagram.com/fraules
Хореограф из Новосибирска опубликовала танцевальное видео, который сняла беременной; поклонники танцовщицы отметили, что она прекрасна в любом состоянии.
Новосибирская танцовщица Елена Яткина опубликовала видео, в котором танцует беременной. Ролик можно посмотреть на её странице в Instargam.
Яткина решила сравнить, как изменился стиль её исполнения за четыре года. На первом видео она предстаёт в сексуальном топе и шортах, на втором — беременной несколько лет назал в обтягивающем комбинезоне. Она предложила подписчикам выбрать, какой из вариантом им нравится больше.
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Читатели отметили, что девушка отлично смотрится и тогда, и сейчас.
“Лена, это одна из тех хореографий , которую я могу пересматривать вечность!!!”, “Помолодела, честно”, “Почему надо все время что-то выбирать, сравнивать, то или это, там или тут”, — написали поклонники.
Напомним, 31 марта хореограф Елена Яткина призвала заниматься любовью на карантине.
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