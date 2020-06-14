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Новосибирские активисты вывезли 45 мешков мусора с пляжа

сегодня 00:05

Фото Севы Мокина

С дикого пляжа в Новосибирске общественники вывезли около 45 мешков мусора; отходы отправят на переработку.

В Новосибирске участники сообщества «Сила мнения» очистили дикий пляж в Заельцовском бору. Об этом Сиб.фм сообщил известный местный телеведущий Сева Мокин.

“Вывезли около 45 мешков, собирали четыре часа. Притом, раздельно собирали, чтобы облегчить процесс переработки”, — рассказал Мокин.

Напомним, 20 июня певец из Новосибирска Митя Фомин выступил против работы мусоросжигающих заводов.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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