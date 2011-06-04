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Новосибирского шамана подозревают в поджоге часовни в Горном Алтае

сегодня 10:10

Фото Алексея Кудинова в социальной сети "ВКонтакте"

В Республике Алтай новосибирского шамана заподозрили в уничтожении часовни Святого Архангела Михаила у подножия горы Белухи; святыня сгорела 13 июня.

В Республике Алтай сгорела часовня Святого Архангела Михаила у подножия горы Белухи. Местные журналисты, проведя своё расследование, пришли к выводу, что это не случайность.

Алтайский журналист Руслан Макаров уверен, что имел место злой умысел, а виноват во всём житель Новосибирска Сергея Т., известный как «Шаман Люцифера». Макаров отметил, что новосибирец создал что-то типа околорелигиозного учения и довольно часто бывал на Алтае, организуя туры.

Правоохранители решат, верна ли догадка журналиста. Сейчас они проводят проверки, для того чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела по факту пожара. Ищут они и самого «шамана», но найти пока не могут.

Деревянное строение загорелось в ночь на 13 июня. Часовня была построена на частные пожертвования и символизировала память о погибших в горах спасателях, альпинистах и туристах. В часовне всегда были свечи, любой желающий мог зайти и зажечь их.

Напомним, в марте бурятские шаманы провели обряд изгнания коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

пожар
Республика Алтай
шаман

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