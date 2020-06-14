Новосибирцы возмутились плачевным состоянием Октябрьского моста

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, АСТ-54

Горожане недовольны состоянием Октябрьского моста в Новосибирске; жители помнят, что ранее переход обещали отремонтировать после ввода третьего моста через Обь.

Житель Новосибирска возмутился состоянием Октябрьского моста и пешеходных зон, прилегающим к переходу. Пост опубликован в сообществе службы эвакуации “АСТ-54”.

“Что по левой, что по правой стороне всё очень печально, такое ощущение, что данный мост не видел ни одного ремонта со времён постройки. Дорожное покрытие вблизи бордюров тоже ужасное, перед каждой ливнёвкой либо яма, либо асфальт выдавлен горбом”, — написал горожанин, пожелавший остаться анонимным.

Он отметил, что проезжая мост на велосипеде создаётся ощущение, едешь в горах, а не в городе.

Часть подписчиков паблика согласилась с его мнением. По их словам, переход обещали отремонтировать после ввода в эксплуатацию Бугринского моста. Кроме того, жители Новосибирска заявили, что состояние всех дорог в городе оставляет желать лучшего.

"Нам говорили что Бугринский откроют, Коммунальный на реставрацию.... А воз до сих пор там.... “, — прокомментировал Валерий Г.

“Ждут когда упадёт?”, — написала Лия Г.

“Он скоро рухнет вообще”, — печально отметил Макс Л.

Напомним, 16 июня новосибирцы возмутились состоянием мостов в Сосновом бору.