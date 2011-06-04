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Нюх на преступников: фоторепортаж из новосибирского центра подготовки хвостатых полицейских

сегодня 08:01

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сегодня, 21 июня, свой профессиональный праздник отмечают кинологи и их четвероногие подопечные — служебные собаки; накануне фотокорреспондент Сиб.фм заглянул в центр подготовки хвостатых полицейских.

В Центре кинологической службы ГУ МВД по Новосибирской области выходных в привычном понимании этого слова не бывает: даже если собака не задействована в розыскных мероприятиях, она продолжает практиковаться. Ведь секрет удивительного чутья на преступников и идеального нюха — результат постоянных тренировок.

В кинологической "учебке" есть всё для подготовки настоящих профессионалов. Это "гражданские" собаки получают угощение за выполнение команд "Сидеть" или "Рядом". У служебных — задачи посерьёзнее: преодолеть полосу препятствий, найти оружие или наркотики, обезвредить преступника. Судя по снимкам, — справляются на "отлично".

Сейчас у четвероногих стражей порядка — горячая пора. Собаки обследуют все избирательные участки Новосибирской области, чтобы исключить возможность провокаций во время голосования по Конституции 1 июля. Ещё раньше, 24 июня, животные будут привлекаться для обеспечения безопасности во время парада Победы. И это — не считая традиционного дежурства служебных собак с нарядами ДПС на контрольных постах, в аэропортах и на вокзалах, а также участия в поисках пропавших людей.

Хвостатые сыщики не раз помогали и в раскрытии преступлений. Буквально месяц назад служебная собака помогла найти украденную у женщины сумку — грабитель напал на сибирячку в районе Гусинобродского шоссе, вырвал сумку и выбросил улику в мусорный контейнер. Таких примеров в практике новосибирских кинологов — десятки. Там, где человеческий глаз не заметит мельчайшую деталь, собака обязательно возьмёт след.

Напомним, в декабре 2019 года служебная собака помогла полицейским в Бийске найти спрятанное оружие.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

собаки
кинологи
Новосибирск

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