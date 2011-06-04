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Объявляю вас мужем и женой: московские ЗАГСы 23 июня возобновят торжественные регистрации браков

сегодня 09:21

Фото pixabay.com

Столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания с 23 июня возобновят торжественные церемонии заключения брака; об этом сообщили в правительстве столицы.

Все ЗАГСы Москвы с 23 июня возобновляют проведение торжественных церемоний бракосочетания. Об этом сообщили в правительстве столицы.

«С 23 июня мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. А с 26 июня мы планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы. Мы благодарим молодоженов за терпение и еще раз поздравляем те пары, которые заключили брак в такое непростое время», — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

После каждой церемонии в торжественном зале будут проводить санитарную обработку и проветривание. Список площадок и доступных дат для подачи заявления размещен на портале Мэра и Правительства Москвы.

В период особого режима работы в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания Москвы поженились более 5 тысяч пар.

Напомним, 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

свадьбы
Москва
коронавирус

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