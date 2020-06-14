Парад Победы в Новосибирске: лучшие кадры с закрытой от зрителей репетиции

Фото Алексея Чистякова

Сегодня в Новосибирске прошла генеральная репетиция парада Победы, который из-за коронавируса перенесли с традиционного 9 мая на 24 июня; опять же из-за пандемии мероприятие — и тренировку, и сам парад — закрыли от зрителей.

С самого утра 20 июня центр Новосибирска перекрыли: площадь имени Ленина по всему периметру заставили металлическими ограждениями, а подъезды к ней заблокировали тяжёлой техникой и служебными автомобилями ДПС. Такие ограничения пришлось ввести, чтобы не допустить зрителей на генеральную репетицию парада Победы — в этом году из-за пандемии коронавируса шествие военных и техники проходит в закрытом режиме, так что посмотреть его можно только в трансляции.

Оказавшиеся сегодня в центре города новосибирцы признавались: такого они не видели давно. "Ладно, проехать, невозможно. Но чтобы пройти...", — сетовали прохожие. К "эпицентру" репетиции и правда не подпускали почти два часа. Как раз за это время фотограф Сиб.фм успел сделать немало любопытных кадров.