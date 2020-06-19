Певец из Новосибирска Митя Фомин выступил против сжигания мусора

Фото pixabay.com, instagram.com/mf_agent

Музыкант Митя Фомин, родом из Новосибирска, рассказал, что уже долгое время занимается сортировкой мусора; певец призвал выступить против работы мусоросжигающих заводов.

Артист Митя Фомин поддержал петицию против сжигания отходов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Певец поделился, что много лет сортирует пластик, чтобы в дальнейшем мусор отправляли на переработку и давали ему “вторую жизнь”. По его мнению, приравнивание мусоросжигания к переработке убьёт экологичный способ избавления от мусора.

“Если мусоросжигание приравняют к переработке, что позволит легально выстроить армию заводов для сжигания. Уже сейчас вокруг Москвы планируется четыре таких предприятия. Чем это чревато? Травмирующими природу и наше здоровье последствиями, которые возникнут от работы таких заводов! И это сведет к нулю попытки каждого отдельного человека стать осознаннее в плане переработки мусора. Одно лечим, другое калечим”, — написал певец.

По словам Фомина, в то время как, другие страны мира развивают экономики замкнутого цикла, отказываются от сжигания и стремятся к «нулю отходов», в России пытаются ослабить природоохранное законодательство для работы мусоросжигательных заводов.

“Прошу вас, если вы хоть немного задумываетесь даже не о жизни будущих поколений, а о нашей с вами (так как экологическая катастрофа уже проблема не будущего, а настоящего), поддержите две инициативу на эту тему и подпишите петиции”, — подчеркнул артист.

Напомним, 16 июня Митя Фомин показал идеальный пресс.