Певец из Новосибирска Митя Фомин выступил против сжигания мусора
Фото pixabay.com, instagram.com/mf_agent
Музыкант Митя Фомин, родом из Новосибирска, рассказал, что уже долгое время занимается сортировкой мусора; певец призвал выступить против работы мусоросжигающих заводов.
Артист Митя Фомин поддержал петицию против сжигания отходов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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Много лет я сортирую пластик. Дома аккуратно и системно собирая вторсырьё. С одной стороны, это не сложно — выделить отдельный контейнер, сполоснуть пластик от остатков содержимого, вынести в отдельный бак (благо, стали появляться везде). С другой стороны, согласитесь, это хлопотнее, чем собрать все в кучу и бросить в мусоропровод (и пусть разбираются)? ⠀ Но я это делаю, потому что надеюсь, что «мой» пластик переработают и дадут ему вторую жизнь. Что после меня он не останется на сотни лет в земле, разрушая экологию, и не попадёт в дыхательные пути очередной морской черепахи или дельфина. Что из него сделают что-то полезное, чем можно ещё долго пользоваться. И ради этого я предпринимаю усилия, формирую привычки, воспитываю себя и близких. ⠀ Тем неприятней осознавать, что все эти ритуалы, проделанные тобой в надежде сделать жизнь себя и окружающих экологичнее, цивилизованней и элементарно чище, могут быть перечёркнуты одним решением приравнять сжигание отходов к переработке. И вот уже контейнеры тщательно собранного и сгружённого тобой пластика не получают вторую жизнь, а сжигаются в печах на опасных предприятиях, выделяя ядовитый дым и токсичную золу. ⠀ Как это может произойти? Легко, если мусоросжигание приравняют к переработке, что позволит легально выстроить армию заводов для сжигания. Уже сейчас вокруг Москвы планируется четыре таких предприятия. ⠀ Чем это чревато? Травмирующими природу и наше здоровье последствиями, которые возникнут от работы таких заводов! И это сведет к нулю попытки каждого отдельного человека стать осознаннее в плане переработки мусора. Одно лечим, другое калечим. ⠀ В то время, как другие страны мира развивают экономики замкнутого цикла, отказываются от сжигания и стремятся к «нулю отходов», у нас, ссылаясь на пандемию, предлагают ослабить природоохранное законодательство и даже отменить для мусоросжигательных заводов 🤦🏼♂️ ⠀ Прошу вас, если вы хоть немного задумываетесь даже не о жизни будущих поколений, а о нашей с вами (так как экологическая катастрофа уже проблема не будущего, а настоящего), поддержите две инициативу на эту тему и подпишите петиции. Ссылку оставлю в сторис, и я, разумеется, подписал.
Певец поделился, что много лет сортирует пластик, чтобы в дальнейшем мусор отправляли на переработку и давали ему “вторую жизнь”. По его мнению, приравнивание мусоросжигания к переработке убьёт экологичный способ избавления от мусора.
“Если мусоросжигание приравняют к переработке, что позволит легально выстроить армию заводов для сжигания. Уже сейчас вокруг Москвы планируется четыре таких предприятия. Чем это чревато? Травмирующими природу и наше здоровье последствиями, которые возникнут от работы таких заводов! И это сведет к нулю попытки каждого отдельного человека стать осознаннее в плане переработки мусора. Одно лечим, другое калечим”, — написал певец.
По словам Фомина, в то время как, другие страны мира развивают экономики замкнутого цикла, отказываются от сжигания и стремятся к «нулю отходов», в России пытаются ослабить природоохранное законодательство для работы мусоросжигательных заводов.
“Прошу вас, если вы хоть немного задумываетесь даже не о жизни будущих поколений, а о нашей с вами (так как экологическая катастрофа уже проблема не будущего, а настоящего), поддержите две инициативу на эту тему и подпишите петиции”, — подчеркнул артист.
Напомним, 16 июня Митя Фомин показал идеальный пресс.
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