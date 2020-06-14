Почти три тысячи человек заболели коронавирусом в Омской области

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Омской области выявили ещё 94 случая коронавируса; общее число заболевших 2821 человек.

В Омской области за сутки подтвердился коронавирус у 94 человек. Общее число больных достигло 2 821 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

При этом, в Омской области отмечается низкий уровень выздоровления: на 94 новых заболевших в регионе приходится всего 44 выздоровевших. Число умерших омичей также увеличилось. Умер ещё один пациент. Теперь в Омской области скончалось 25 пациентов, зараженных коронавирусом.

Напомним, в Новосибирске на 20 июня умерли ещё три человека от коронавируса.