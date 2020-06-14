Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Показная благотворительность: мошенник украл 70 тысяч у мамы онкобольной девочки в Новосибирске

вчера 16:40

Фото pixabay.com

В Новосибирске мама больного ребенка надеялась на помощь от внезапно объявившегося благотворителя; в результате мошенник украл её собственные средства.

В Новосибирской области следователи после публикаций в СМИ начали проверку по факту хищения 70 тысяч рублей у мамы онкобольного ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

“В эфире федерального канала вышел сюжет о хищении путем обмана денежных средств, собранных на лечение тяжелобольной девочки в городе Новосибирске. В настоящее время устанавливается лицо, причастное к хищению денежных средств”, — рассказала пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что к маме заболевшей девочки обратился так называемый "благотворитель" , который пообещал перевести на лечение определенную сумму, но для этого необходимо было оплатить банковскую комиссию в размере 70 тысяч рублей. Мама перевела на счет злоумышленника часть средств.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение

Напомним, 16 июня следователи в Красноярском крае задержали бабушку, которая избила внучку в лифте.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
мошенничество
пострадали дети

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

80504
Алкоголизм зависит от группы крови: учёные сделали сенсационное открытие
79114
Пособие на ребёнка до 1,5 года увеличили вдвое: когда заплатят по-новому
40781
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39008
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
38839
Коронавирус в Новосибирске - умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
35736
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
29520
Путин предложил помочь работающим пенсионерам