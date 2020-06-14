Показная благотворительность: мошенник украл 70 тысяч у мамы онкобольной девочки в Новосибирске

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В Новосибирске мама больного ребенка надеялась на помощь от внезапно объявившегося благотворителя; в результате мошенник украл её собственные средства.

В Новосибирской области следователи после публикаций в СМИ начали проверку по факту хищения 70 тысяч рублей у мамы онкобольного ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

“В эфире федерального канала вышел сюжет о хищении путем обмана денежных средств, собранных на лечение тяжелобольной девочки в городе Новосибирске. В настоящее время устанавливается лицо, причастное к хищению денежных средств”, — рассказала пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что к маме заболевшей девочки обратился так называемый "благотворитель" , который пообещал перевести на лечение определенную сумму, но для этого необходимо было оплатить банковскую комиссию в размере 70 тысяч рублей. Мама перевела на счет злоумышленника часть средств.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение

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