Продезинфицировали площадь Ленина после репетиции парада Победы в Новосибирске
Фото из открытых источников
На главной площади Новосибирска после репетиции парада провели дезинфекцию; как и обещали власти.
После репетиции парада Победы на главной площади Новосибирска провели дезинфицирующие мероприятия из-за пандемии коронавируса.
После завершения прохождения колонн и техники, открыли движение по площади и примыкающим к ней улицам.
В потоке машин можно было заметить и спецтехнику, которая распыляла дезинфицирующий состав.
Напомним, в Новосибирске сегодня прошла генеральная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня.
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