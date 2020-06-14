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Продезинфицировали площадь Ленина после репетиции парада Победы в Новосибирске

сегодня 11:48

Фото из открытых источников

На главной площади Новосибирска после репетиции парада провели дезинфекцию; как и обещали власти.

После репетиции парада Победы на главной площади Новосибирска провели дезинфицирующие мероприятия из-за пандемии коронавируса.

После завершения прохождения колонн и техники, открыли движение по площади и примыкающим к ней улицам.

В потоке машин можно было заметить и спецтехнику, которая распыляла дезинфицирующий состав.

Напомним, в Новосибирске сегодня прошла генеральная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск
Парад Победы

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