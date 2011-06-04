Психиатрическая экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Фото wikipedia.org, из открытых источников

По сообщениям СМИ, Ефремов прошёл психиатрическую экспертизу; артист был признан вменяемым.

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что актер Михаил Ефремов, устроивший смертельную аварию в Москве, вменяем. Об этом РИА “Новости” сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым", — цитирует агентство слова своего источника.

Как ранее писал Сиб.фм, ДТП с участием Ефремова произошло в центр Москвы вечером 8 июня. Артист выехал на встречную полосу и врезался в фургуночик, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице из-за полученных травм.

Напомним, 17 июня сын Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов, впервые прокомментировал скандальное ДТП с участием своего отца.