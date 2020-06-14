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Путин: ИВЛ в России используются только на два процента

вчера 19:15

Фото mil.ru, kremlin.ru

Президент России заявил о низком показателе использования аппаратов ИВЛ при лечении инфицированных COVID-2019; Путин считает, что это стало возможным за счет слаженной работы врачей.

Аппараты ИВЛ используются в инфекционных стационарах России всего на 2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с медработниками.

По мнению главы государства, такой маленький показатель стал возможен благодаря работе на опережение.

"Система искусственной вентиляции легких, хотя мы не выполнили еще стопроцентно план оснащения ими больничных коек, но она используется только на 2%, если ошибусь меня потом министр поправит", — рассказал Путин.

По словам президента, это происходит из-за постоянного медицинского наблюдения больных коронавирусом.

Также он отметил, что Россия проходит пандемию с наименьшими потерями за счет обширного коечного фонда.

Напомним, 20 июня Владимир Путин заявил о необходимости продления выплат для медиков, которые лечат пациентов с COVID-2019.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Путин Владимир
коронавирус
ИВЛ

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