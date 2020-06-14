Путин заявил о необходимости продлить выплаты за борьбу с COVID-19 медикам

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Медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, могут продлить дополнительные выплаты; об этом рассказал президент страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном сохранении выплат медработникам, которые лечат коронавирусных пациентов, на июль и август. Об этом сообщило РИА “Новости”.

"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", — сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.

Напомним, 19 июня Путин показал свою секретную комнату в Кремле.