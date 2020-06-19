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Сибирский “Пухляш” устроил сексуальные танцы на даче

вчера 19:35

Фото и видео instagram.com/dimakrasilove

Артист, родом из Сибири, станцевал полуобнаженным в новом ролике; компанию Дмитрию Красилову составили другие танцоры.

Танцор Дмитрий Красилов, выросший в Алтайском крае, опубликовал видео с экстравагантным танцем. Ролик можно увидеть на странице “Пухляша” в Instagram.

Популярный артист станцевал со своими друзьями на даче под трек «Satisfaction» Benny Benassi.

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Ну что, ребят! Кто со мной на выходные на дачу??? #дача #чилим #сетисфекшн Трек "Benny Benassi — Satisfaction" Монтаж @vedun___official

Публикация от Dima Krasilov (@dimakrasilove)

“Ну что, ребят! Кто со мной на выходные на дачу???”, — написал танцор.

Напомним, 17 июня стало известно, что знаменитый участник клипа Uno поедет вместе с группой Little Big на Евровиденье в 2021 году.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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шоу-бизнес

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