Собянин призвал продлить режим работы на удалёнке

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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей продлить удалённый режим работы для сотрудников; опасность заражения коронавирусом ещё высока.

Московский градоначальник Сергей Собянин призвал руководителей столичных организаций продлить режим удалённой работы сотрудников. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам градоначальника, опасность заражения коронавирусом все ещё есть. По это причине лучше, чтобы в офисах находились как можно меньшее количество человек.

Собынин отметил, что «удаленку» стоит сохранить на ближайшие недели, а может и на несколько месяцев.

В Государственной думе рассматривают законопроект об удалённой работе.

Напомним, Собянин сообщил, что рестораны в Москве откроются 23 июня.