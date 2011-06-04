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Солнечное затмение в Новосибирске: когда и как смотреть

вчера 13:10

Фото pixabay.com и Новосибирского планетария

В ближайшее воскресенье в Новосибирске можно наблюдать солнечное затмение; Луна не полностью закроет диск Солнца.

В это воскресенье, 21 июня, произойдёт кольцеобразное солнечное затмение. При таком варианте затмения Луна не полностью закрывает собой диск Солнца, а оставляет края в виде яркого кольца.

Увидеть кольцеобразную фазу затмения смогут жители Африки и Южной части Азии. В Новосибирске можно будет наблюдать лишь частную фазу затмения, когда Луной закроет нижний край диска Солнца. Об этом сообщили в Новосибирском планетарии.

Частная фаза затмения начнётся в 13 часов по местному времени, к 14 часам оно достигнет максимума и ещё через 50 минут завершится.

При солнечной погоде наблюдать затмение можно будет даже без оптических приборов. Для защиты глаз следует использовать светофильтры, темные стекла, очки для солярия, использованную рентгеновскую плёнку или плёнку от старых компьютерных дискет. Главным же условием успешных наблюдений остается ясное небо.

Напомним, 5 июня жители России могли увидеть лунное затмение.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

планетарий
затмение
Новосибирск

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