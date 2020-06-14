Тушили пять часов: МЧС отчиталось о ликвидации пожара на «Центральном рынке» Новосибирска

Фото ГУ МЧС по НСО

В МЧС по Новосибирской области сообщили, что спустя пять часов после вызова пожарных, удалось полностью ликвидировать крупный пожар на «Центральном рынке»; горел торговый павильон.

Сообщение о пожаре в павильоне на «Центральном рынке» в Новосибирске поступило в начале десятого вечером 19 июня.

Первые экипажи были на месте в 21:20. В этот момент горел третий этаж. Площадь горения составила порядка 250 квадратных метров. Тушение возгорания осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием горючего утеплителя в конструкциях мансардного этажа, а также сильным задымлением помещений. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, созданы несколько боевых участков, работа которых направлена на защиту соседних строений и проверку наличия людей внутри здания.

В 22:25 специалистам МЧС удалось локализовать открытое горение. В тушении пожара были задействованы 62 человека и 15 единиц техники.













В 03:05 20 июня специалистам МЧС России удалось полностью ликвидировать крупный пожар. В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить дознавателям.

В целях мониторинга окружающей воздушной среды на месте происшествия работала химико-радиометрическая лаборатория.

Напомним, вечером 19 июня Сиб.фм показал, как горел «Центральный рынок».