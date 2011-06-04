Тяжёлый грузовик переехал мужчину в Новосибирске

Фото ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске зарегистрировано смертельное ДТП с участие тяжёлого грузовика; погиб пешеход.

В Новосибирске тяжёлый грузовик Howo переехал человека.

«В 2:45 водитель в 1976 года рождения, трезвый, на автомобиле Howo следовал по улице 2-я Станционная со стороны улицы Большой в сторону улицы Станционной, в пути следования у дома 2 по улице Клубная совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В результате ДТП мужчина 1988 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Новосибирской области женщину дважды перехали автомобили.