Ученые назвали фактор, повышающий риск смерти от рака на 82 процента

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Исследователи из США доказали связь физических нагрузок и смерти от рака; ученые выяснили, что 30 минут езды на велосипеде уменьшает смертность от онкологии на 31%.

Ученые из Техасского университета в ходе экспериментов выяснили, что малоподвижный образ жизни повышает риск смерти от онкологического заболевания. об этом сообщили РИА “Новости” со ссылкой на MedicalXpress.

Исследователи в течение пяти лет наблюдали за уровнем физической активности у более восьми тысяч человек старше 45 лет. В начале эксперимента ни у кого из них не было рака. Однако с 2009-го по 2013 год 268 человек из группы умерли от рака. Это были люди с самым низким уровнем физической активности. По мнению врачей, у погибших риск смерти от онкологии оказался на 82% выше, чем у наблюдаемых из этой же группы с самым подвижным образом жизни.

"Это первое исследование, которое определенно указывает на прямую связь между отсутствием физической активности и смертью от рака", — цитирует агентство слова автора исследования Сьюзаны Гилкрист.

По словам ученого, чем дольше человек ведет сидячий образ жизни до появления рака, тем выше риск смерти от заболевания.

Исследователи установили, что нужно уделять физической активности хотя бы 30 минут в день, например, кататься на велосипеде. Тогда риск смерти от онкологии снизится на 31%. процент. При небольших нагрузках, таких как ходьба, этот показатель составит 8%.

"Я говорю своим пациентам, чтобы они подумали о том, что на работе можно стоять по пять минут каждый час или подниматься по лестнице вместо лифта. Кажется, что это совсем немного, однако это исследование говорит, что даже легкая активность увеличивает шансы выжить после заболевания раком", — подчеркнула Гилкрист.

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