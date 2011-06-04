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Ученые СО РАН стали лауреатами Государственной премии

вчера 17:58

Фото wikipedia.org

Путин наградил сотрудников института теплофизики им. С.С.Кутателадзе; один из ученых занимается разработкой углеродных нанотрубок.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий в области науки и технологий 2019 года трём ученым из Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лауреатами премии стали сотрудники института теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН: академики Михаил Предтеченский и Дмитрий Моркович. Также директор этого же учреждения Владимир Меледин получил премию за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.

Напомним, 29 мая исследователи СО РАН получили штамм коронавируса для создания вакцины.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
СО РАН

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