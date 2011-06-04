В Кузбассе продлили режим самоизоляции, но открыли выставочные центры

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В Кемеровской области возобновляют работу выставочные залы и центры, танцевальные студии и кружки; такое распоряжение подписал глава региона.

Глава Кемеровской области подписал новое распоряжение о режиме самоизоляции.

В регионе открываются выставочные залы и центры, танцевальные кружки и студии.

Как говорится в документе, посетители и персонал выставочных центров должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра. В помещениях необходимо будет проводить каждые два часа влажную уборку и проветривания. Проведение массовых мероприятий всё ещё под запретом.

В танцевальных кружках, помимо уже перечисленных мер, должны обеспечить бесконтактное измерение температуры всех участников занятий и установить антисептики для рук. В студиях можно находиться не более одному человеку на 5 квадратных метров.

Также в Кузбассе возобновляются программы профобучения для безработных граждан.

Режим «Повышенной готовности» при этом, продлён в регионе до 28 июня

Напомним, в Кемеровской области открыли базы отдыха.