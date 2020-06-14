В Москве умерли ещё 34 пациента с коронавирусом

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В оперативном штабе Москвы заявили о тенденции снижения летальных исходов от коронавируса; за сутки умерли 34 пациента.

В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом.

«В Москве скончались 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба столицы.

Как отметили в оперативном штабе, наметилась устойчивая тенденция к снижению летальных случаев в Москве.

Напомним, в Новосибирске на утро 20 июня от коронавируса умерли 65 человек.