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В Москве умерли ещё 34 пациента с коронавирусом

сегодня 08:35

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В оперативном штабе Москвы заявили о тенденции снижения летальных исходов от коронавируса; за сутки умерли 34 пациента.

В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом.

«В Москве скончались 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба столицы.

Как отметили в оперативном штабе, наметилась устойчивая тенденция к снижению летальных случаев в Москве.

Напомним, в Новосибирске на утро 20 июня от коронавируса умерли 65 человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Москва
коронавирус

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