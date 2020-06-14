В Москве умерли ещё 34 пациента с коронавирусом
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
В оперативном штабе Москвы заявили о тенденции снижения летальных исходов от коронавируса; за сутки умерли 34 пациента.
В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом.
«В Москве скончались 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба столицы.
Как отметили в оперативном штабе, наметилась устойчивая тенденция к снижению летальных случаев в Москве.
Напомним, в Новосибирске на утро 20 июня от коронавируса умерли 65 человек.
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