В Новосибирске началась репетиция парада Победы

Фото из открытых источников и из архива Сиб.фм

В эти минуты в Новосибирске началась репетиция парада Победы; центр перекрыт.

В Новосибирске, на площади Ленина началась репетиция парада Победы.

Первые колонны участников уже вышли на главную площадь Новосибирска и построились.

Более 2 тысяч военнослужащих и порядка 75 единиц техники примут участие в параде Победы в Новосибирске. Из-за коронавируса он был перенесён с традиционной даты – 9 мая – на 24 июня. Перед генеральной репетицией на площади Ленина военные тренировались на аэродроме Толмачёво.

Репетиции парада проходили в строгом соответствии с соблюдением эпидемиологических требований. Всем участникам раздавали маски и измеряли температуру. Кроме того, все участники парадных расчётов прошли обязательное тестирование на коронавирус.

В параде этого года примут участие модернизированные реактивные системы залпового огня (РЗСО) «Град» и комплексы беспилотных летательных аппаратов «Элерон».

Парадные расчёты уже заняли место на площади Ленина.

Впервые в 2020 году в новосибирском параде примут участие около 170 сотрудниц силовых структур.

«В парадном строю пройдут военнослужащие-женщины 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), а также представительницы других силовых структур – всего более 170 человек. Ранее в парадном строю принимала участие только одна женская коробка», – рассказали Сиб.фм в пресс-службе ЦВО.

Тем временем в Новосибирске по-прежнему перекрыт доступ жителей и автомобилей на площадь имени Ленина. Эта территория закрыта по всему периметру металлическими ограждениями, у которых расставлены правоохранители.

Движение общественного и личного транспорта будет ограничено до 14:30 часов. Кроме того, закрыты все входы в метро на площади Ленина.

Полный список перекрытых улиц можно посмотреть здесь.

В эти минуты командующий принимает парад, объезжая "коробки" и приветствуя военнослужащих.

Всего по главной улице Новосибирска проедут более 50 единиц военной техники. Среди них комплексы БпЛА «Орлан-10», бронированные автомобили «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК», «Урал – 4320» с 2А65 «МСТА-Б» и танки Т-72Б3, боевые машины сопровождения из состава ракетного комплекса «Ярс».

Одной из участниц женского парадного расчёта, по всей видимости, стало плохо. Полицейские успели подхватить девушку и отвели ей в сторону.

Парадные расчёты покидают площадь Ленина и освобождают её для прохождения техники.

На площадь имени Ленина в Новосибирске зашла колонна военной техники.

Увидеть парад лично в этом году новосибирцы не смогут: из-за пандемии коронавируса он впервые пройдет без зрителей. То же самое касается и репетиции. Но самые любопытные горожане пытаются разглядеть хоть что-то через ограждения.

На этом парад закончился.

Правоохранители ждут команды для снятия перекрытия.

В начале двенадцатого центральные улицы Новосибирска открыли для движения.