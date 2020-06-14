В Новосибирске прохожие помогли потушить загоревшийся автомобиль
Фото и видео службы "АСТ-54"
На левом берегу в Новосибирске у седана загорелся капот; по информации от очевидцев, никто не пострадал.
Сегодня, 20 июня, в Кировском районе Новосибирска загорелась машина марки Toyota Mark II. Об этом сообщила служба эвакуации “АСТ-54”.
“На улице Бронной рядом с остановкой «8-й Бронный переулок» загорелся седан Toyota Mark II”, — написали очевидцы.
По словам свидетелей, у автомобиля выгорел капот, в результате возгорания никто не пострадал.
Напомним, 19 июня Сиб.фм опубликовал фоторепортаж с горящего Центрального рынка в Новосибирске.
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