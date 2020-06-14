В Новосибирске прохожие помогли потушить загоревшийся автомобиль

Фото и видео службы "АСТ-54"

На левом берегу в Новосибирске у седана загорелся капот; по информации от очевидцев, никто не пострадал.

Сегодня, 20 июня, в Кировском районе Новосибирска загорелась машина марки Toyota Mark II. Об этом сообщила служба эвакуации “АСТ-54”.

“На улице Бронной рядом с остановкой «8-й Бронный переулок» загорелся седан Toyota Mark II”, — написали очевидцы.

По словам свидетелей, у автомобиля выгорел капот, в результате возгорания никто не пострадал.

Напомним, 19 июня Сиб.фм опубликовал фоторепортаж с горящего Центрального рынка в Новосибирске.