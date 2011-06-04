В Новосибирске убийцу беременной женщины оставили в СИЗО

Фото коллаж Сиб.фм

Новосибирец убил беременную возлюбленную в начале года; суд оставил злоумышленника в тюрьме.

Октябрьский районный суд Новосибирска продлил пребывание под стражей 34-летнего Рустама Фаталлуева, который жестоко зарезал свою беременную возлюбленную Наталью Чернышёву. Об этом сообщила пресс-служба суда.

“19 июня Октябрьским районным судом г. Новосибирска избрана мера пресечения в отношении Фатуллаева Р.Г., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п "г" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Фатуллаеву Р.Г. меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля 2020 года”, — сообщили в пресс-службе.

Как ранее писал Сиб.фм, трагедия произошла днём 27 января 2020 года. Мужчина поджидал беременную сожительницу в подъезде и ударил её ножом в поясницу. После этого Фатуллаев добил девушку несколькими ударами в лицо ногой. Чернышёва была на восьмом месяце беременности. Девушка скончалась в больнице от полученных травм, ребёнка также не удалось спасти.

Позже выяснилось, что 14 января Чернышёва уже жаловалась в полицию на избиение со стороны Фатуллаева. Но в течение 2 недель дело никак не двигалось.

Напомним, 30 января Рустам Фатуллаев признал вину в убийстве возлюбленной.