В Новосибирске водитель высадил пассажиров за отказ надеть маски

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В Новосибирске прогремел очередной скандал из-за масочного режима; чтобы продолжить движение по маршруту, водителю автобуса пришлось ждать, пока пассажиры выйдут из транспорта.

Жительницы Новосибирска отказались надеть маски в автобусе №64. В результате нарушительниц высадили из-за общественного транспорта. Об этом сообщил паблик ”Инцидент.Новосибирск”.

"Две девушки зашли на остановке "Автобаза", кондуктор попросила надеть маски. Они категорически отказывались, автобус остановился и все пассажиры ждали, а затем начали просить их надеть, но они обхаяли всех”, — сообщили очевидцы.

По информации свидетелей, девушки надели маски, но прикрыли ими только подбородки и обругали других пассажиров нецензурной бранью.

“В итоге автобус остановился на остановке "ТЭЦ-2" и водитель ждал, пока они покинут транспорт", — добавили очевидцы.

Напомним, 19 июня в Новосибирской области учителей обязали носить маски во время проведения ЕГЭ.