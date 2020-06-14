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В Новосибирске водитель высадил пассажиров за отказ надеть маски

вчера 23:15

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В Новосибирске прогремел очередной скандал из-за масочного режима; чтобы продолжить движение по маршруту, водителю автобуса пришлось ждать, пока пассажиры выйдут из транспорта.

Жительницы Новосибирска отказались надеть маски в автобусе №64. В результате нарушительниц высадили из-за общественного транспорта. Об этом сообщил паблик ”Инцидент.Новосибирск”.

"Две девушки зашли на остановке "Автобаза", кондуктор попросила надеть маски. Они категорически отказывались, автобус остановился и все пассажиры ждали, а затем начали просить их надеть, но они обхаяли всех”, — сообщили очевидцы.

По информации свидетелей, девушки надели маски, но прикрыли ими только подбородки и обругали других пассажиров нецензурной бранью.

“В итоге автобус остановился на остановке "ТЭЦ-2" и водитель ждал, пока они покинут транспорт", — добавили очевидцы.

Напомним, 19 июня в Новосибирской области учителей обязали носить маски во время проведения ЕГЭ.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
масочный режим

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