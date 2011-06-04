«Врачи остались без выплат»: переболевшие коронавирусом фельдшеры из Новосибирска не получили компенсации

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Фельдшер из Новосибирска рассказала, что не получила компенсацию после заражения коронавирусной инфекцией; по её словам, проблема имеет массовый характер.

Переболевшая коронавирусом фельдшер центральной подстанции скорой помощи из Новосибирска не получила положенную страховую выплату. Об этом сотрудница скорой помощи Алёна Титова рассказала Сиб.фм. Девушка работает в линейной бригаде — они, в отличие от «специальных», якобы не выезжают на вызовы, связанные с коронавирусом.

«У нас обычная бригада, но это не избавляет нас от выезда на опасные вызовы. Я перенесла это неприятное заболевание — у нас вообще на станции очень много народу переболело. У всех разные формы были, но суть в том, что обещанные выплаты по заражению на работе дали только двум людям, которые входили в специальные бригады. Остальных всех прокатили.

Была комиссия, где наше начальство сказало, что все мы заразились бытовым путём: якобы мы пили с одной чашки, лежали на одной кровати и заболели», — говорит Алёна.

По словам девушки, коронавирус она перенесла ещё весной. Алёна вспоминает, как 14 апреля ей стало нехорошо — приехав на очередной вызов, она почувствовала недомогание. Затем фельдшер сдала тест, а когда пришёл положительный результат, её госпитализировали. Заболевание проходило в средней форме — были симптомы ОРВИ, вспоминает Алёна Титова. Девушка уверена, что инфицирование произошло на работе, однако этого оказалось недостаточно, чтобы получить страховую выплату.

«У нас была пятиминутка с главным врачом, где сказали, что наш Минздрав требует предъявить конкретного человека, от которого мы заразились. Ну это же бред!

Мы приезжаем на вызов, где у человека болит живот, а там может быть и кашель, и температура. У нас массовое было заболевание — кто-то сдаёт мазки, кто-то нет. Но даже если предполагать, что мы заразись на работе друг от друга, то это всё равно профессиональное. Ведь врач, который заболел, автоматически становится пациентом, но это никого не интересует», — продолжает работница скорой помощи.

Действительно, о вспышке коронавируса на центральной подстанции скорой помощи было известно с начала эпидемии. Об этом заявляла и главврач станции Ирина Большакова. Алёна Титова отмечает, что страховые выплаты по заболеванию получили ещё два человека — водители «ковидных» бригад. При этом, отмечает девушка, похожая ситуация произошла и с обещанными надбавками медицинскому персоналу за работу с коронавирусом — они оказались гораздо меньше тех, что Алёна ожидала.

«Нам странно очень выплачивали. Прям буквально до минут посчитали время, которое мы провели на вызовах и скинули эти деньги. Кому-то 72 рубля, другому 30 рублей. Я получила 932 рубля за апрель.

Всё, что творится, — это уже на самом деле просто противно. Такое отношение, будто на медиков всем плевать. Никто не хочет с этим разбираться. Я писала в Роспотребнадзор, в Минздрав, президенту. Естественно, от него передали в Минздрав, а тут нам благополучно погрозят пальцем за то, что распускаем языки», — объясняет фельдшер.

Ранее Сиб.фм общался с медицинским юристом, которая занимается вопросом о страховых выплатах врачам. Тогда она рассказала, что доказать факт заболевания произошёл во время работы очень трудно. То же самое касается родственников врачей, которые скончались от коронавируса. Главная трудность в том, что оформлением выплат занимаются те стороны, которые заинтересованы в том, чтобы медик их не получил.