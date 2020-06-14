За сутки в Иркутской области коронавирус нашли у 191 человека

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Ещё 191 человек заболел коронавирусной инфекцией в Иркутской области; это только за прошедшие сутки.

С начала пандемии в Иркутской области подтвердили 5428 случаев заболевания, сообщает 20 июня пресс-служба правительства региона.

В Иркутской области 3482 человека проходят лечение в медицинских учреждениях, среди них 180 госпитализированных из обсерваторов и 1425 вахтовиков. 42 пациента сейчас находятся в тяжёлом состоянии. 1888 уже вылечились от опасного вируса – 132 человека выписали из больницы в прошлые сутки. Скончались 58 заболевших: 27 человек умерли от COVID-19, 31 – от других болезней, не связанных с инфекцией.

Напомним, в Новосибирской области подтверждено 4819 случаев коронавируса.