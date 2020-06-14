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Заморозки до – 1 градуса пообещали новосибирским дачникам

вчера 14:38

Фото pixabay.com

В Новосибирской области в ближайшую ночь могут быть заморозки; такое предупреждение выпустил Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков местами по области в ночь с субботы на воскресенье возможны заморозки. Температура в ночные часы с 20 на 21 июня может опуститься до 0...-1 градусов Цельсия.

Кроме того, ночью ожидаются непродолжительные дожди.

В воскресенье усилится ветер. Как заявили в Гидрометцентре, его скорость при порывах будет достигать 17 метров в секунду.

Потепление придёт в Новосибирск уже в понедельник. Синоптики обещают до + 28 градусов тепла.

Напомним, накануне сильные заморозки пообещали в Омской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирск
заморозки

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