Жители Красноярского края смогут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу

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В Красноярском крае жителей пригласили на бесплатные тесты; можно определить наличие антител к коронавирусу.

Роспотребнадзор Красноярского края пригласил жителей участвовать в федеральном исследовании популяции иммунитета и бесплатно сдать тест на антитела к новой коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась на сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 19 мая.

Желающие пройти обследование, как взрослые, так и дети (или их представители), должны заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора или Центра гигиены в период с 19 по 29 июня. Если данные анкетируемого соответствует необходимым для исследования требованиям, ему на указанную электронную почту или телефон будет направлено приглашение сдать кровь на анализ, с указанием адреса и времен. Сообщает «Регнум».

Напомним, из-за коронавируса в Красноярске отменили парад Победы.